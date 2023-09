Départ annoncé au PSG, un transfert prévu depuis longtemps ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des visages les plus connus du Paris Saint-Germain version QSI, Marco Verratti a vu sa position grandement se fragiliser ces derniers mois. Une situation qui a finalement mené l’international italien de 30 ans vers un transfert, puisqu’il devrait signer en faveur du club qatari d’Al Arabi.

Inconnu par le grand public lors de son arrivée, Marco Verratti a grandi avec le projet du PSG, devenant l’un des milieux les plus en vue sur la scène européenne. Mais les choses semblent s’être gâtées récemment, avec certains supporters qui sont même allés jusque devant son domicile pour réclamer son départ.

Verratti au Qatar pour 50M€

C’est finalement ce qui va se passer, puisque le transfert de Verratti serait imminent selon L’Équipe et La Gazzetta dello Sport . Un accord total aurait été trouvé avec Al Arabi, qui devrait verser 50M€ dans les caisses du PSG, avec le milieu de terrain qui va voir son salaire tripler et attendre les 35M€ net par an.

Un départ envisagé dès le début de l’année 2023