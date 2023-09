PSG : Il balance sur le transfert de Verratti

Jean de Teyssière

Une page de l'histoire du PSG version QSI va se tourner dans les prochains jours avec le départ de Marco Verratti. Arrivé en 2012 en même temps que Zlatan Ibrahimovic, l'Italien a longtemps été le symbole du PSG. Très souvent titulaire indiscutable, l'Italien va quitter le PSG pour signer au Qatar, à Al-Arabi. Et pour Sydney Govou, le départ de Verratti est indigne de son rang.

Le PSG a été très actif sur le mercato, y compris dans le sens des départs. Marco Verratti devrait être le dix-neuvième joueur parisien à quitter le club cet été. Le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du PSG (416 matchs) devrait signer à Al-Arabi, au Qatar, mais sa sortie fait débat.

«Il faut tourner la page car il incarne un PSG qui n’a pas réussi à gagner la Ligue des Champions»

Sur le plateau du Canal Football Club, le consultant et ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, Sydney Govou, comprend la volonté du PSG de faire partir Marco Verratti mais s'interroge sur la manière dont cela a été fait : « A un moment donné, il faut peut-être tourner la page car il incarne un PSG qui n’a pas réussi à gagner la Ligue des Champions. Mais il faut se poser la question de la sortie. Des joueurs qui sont l’identité du club. Sortir de cette manière-là, c’est triste. »

«On peut lui reprocher tout ce qu’on veut, mais il y a des sorties plus dignes»