Un pote de Neymar prépare un nouveau transfert ?

Neymar ne sera pas parti comme il était arrivé au PSG. En 2017, alors qu’il était au sommet de son art au FC Barcelone, le Brésilien signait à Paris à 25 ans dans l’optique de faire passer le club parisien dans une autre dimension. L’opération ne fut pas une réussite totale et Neymar a pris un pont d’or en Arabie saoudite. Un ami évoque déjà la suite.

Arrivé sous les ovations unanimes du Parc des princes, Neymar a quitté le PSG par la petite porte et sous certaines huées de supporters. Après une aventure de six ans au Paris Saint-Germain, le Brésilien aurait pu faire le choix de retrouver le Brésil. Mais à 31 ans, Neymar a choisi l’Arabie saoudite et Al-Hilal.

«Tu plaisantes, tu dois aller à Fluminense et c'est tout»

Et pour ce qui est de la suite ? Neymar a un contrat avec Al-Hilal qui est effectif jusqu’à l’été 2025. Pour ESPN Brésil, son ami Gabriel parle déjà d’un transfert au Brésil, où Neymar y a effectué ses premiers pas en tant que joueur de Santos. « S'il me disait qu'il voulait aller à Flamengo, je lui dirais 'tu plaisantes, tu dois aller à Fluminense et c'est tout'. Moi, eh, Flamengo rien" (rires). Soit tu vas à Fluminense, soit tu retournes à Santos. Je vais lui dire 'quel mec de Flamengo' (rires) ».

«Je veux rejouer pour Santos, vous pouvez être sûrs que je reviendrai»