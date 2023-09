PSG : Des regrets pour le transfert de Neymar ? Il déballe tout

Thomas Bourseau

Neymar est doublement entré dans l’histoire du PSG. Cet été, le Brésilien est devenu la meilleure vente du club avec 90M€ et il y a six ans de cela, il devenait à la fois le joueur le plus cher de l’histoire du PSG et du football tout court. Néanmoins, pour Antero Henrique qui est en partie responsable de sa venue, une telle opération fut une erreur.

Arrivé en 2017 en lieu et place de Patrick Kluivert afin de superviser la direction sportive du PSG, Antero Henrique a pris de grosses décisions cet été là en décidant de ne pas recruter l’actuel attaquant de l’OM : Pierre-Emerick-Aubameyang. Mais pas seulement.

Neymar a débarqué au PSG pour 222M€, une erreur pour Antero Henrique ?

En effet, le dirigeant portugais mettait également la main sur Kylian Mbappé ainsi que Neymar qui reste à ce jour le transfert le plus cher de l’histoire pour 222M€ en provenance du FC Barcelone. Et alors que l’expérience parisienne de Neymar peut laisser un goût d’inachevé chez certains observateurs et supporters, Antero Henrique a fait un constat clair.

Neymar rejoint Messi et Cristiano Ronaldo… et attend Mbappé ! https://t.co/lmdxMdFcc6 pic.twitter.com/cmSZ9yRZwj — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

«Les joueurs à 100 millions d’euros ont presque tous échoué»