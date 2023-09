PSG : Jackpot, le nouveau salaire de Verratti est dévoilé !

Jean de Teyssière

Le PSG s'apprête à mettre fin à un cycle. Marco Verratti, arrivé en 2012, soit il y a 11 ans, va quitter le club. Devenu indésirable cet été, le milieu italien de 30 ans va s'engager avec le club qatari d'Al-Arabi. Un départ qui risque d'être difficile pour Marco Verratti, même s'il touchera une très belle somme dans son nouveau club.

Le PSG a mis le feu sur le mercato cet été. Pas moins de onze recrues sont arrivées tandis que dix-huit joueurs ont quitté le club. Marco Verratti va bientôt s'ajouter à la liste, lui qui devrait s'engager dans les prochains jours avec le club qatari d'Al-Arabi...

Verratti va rejoindre Al-Arabi

D'après les informations de la Gazzetta dello Sport , Marco Verratti va bel et bien quitter le PSG et l'Europe cet été pour aller signer au Qatar, dans le club d'Al-Arabi. Une transaction qui devrait permettre au PSG de toucher environ 50M€.

Verratti va toucher un salaire de 35M€ par an