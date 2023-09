Mercato : Un départ à la retraite pour une star annoncée à l’OM ?

Thomas Bourseau

Eden Hazard a vécu un enfer depuis son transfert au Real Madrid en 2019. Cet été, le club merengue a mis un terme à son contrat, faisant de lui un agent libre. Annoncé du côté de l’OM, le Belge se serait fait recaler par la direction marseillaise. Au point de prendre une décision radicale en mettant fin à sa carrière ? Ce serait une véritable possibilité.

En 2019, Eden Hazard réalisait le rêve de toute sa vie en s’engageant en faveur du Real Madrid. Le club merengue mettait le paquet pour se l’offrir en dégainant une offre de 120M€ alors qu’il ne lui restait qu’une seule année sur son contrat à Chelsea. Néanmoins, le mauvais sort s’est jeté sur le Belge qui a vécu un véritable calvaire en enchaînant les blessures à la Casa Blanca. Au point où le club merengue a tenté de se débarasser de lui à moult reprises avant de rompre son contrat cet été, à un an de l’expiration de son bail signé en 2019.

«J’ai une info incroyable à vous donner : Eden Hazard à l’OM, c’est brûlant»

Tout l’été, le nom d’Eden Hazard a fait le tour des médias et un retour en France pour l’ancien du LOSC a été évoqué. Que ce soit à Lille par le président Olivier Létang ou bien à l’OM par… Mohamed Henni. Le supporter de l’Olympique de Marseille et influenceur sur les réseaux sociaux a lâché le message suivant en juillet dernier. « J’ai une info incroyable à vous donner : Eden Hazard à l’OM, c’est brûlant. L’OM est en contact avec lui. C’est très sérieux. On va lui mettre la même diététicienne que Payet, il va tout bouffer à la cantine ».



Et alors que l’OM aurait pu le recruter, la direction du club phocéen lui a claqué la porte au nez après s’être vu offert les services d’Eden Hazard selon Foot Mercato.

«Je ne serais pas surpris que Hazard prenne sa retraite du football»