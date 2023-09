Le PSG boucle un dernier transfert, le mercato est-il réussi ?

La rédaction

Le transfert de Marco Verratti est désormais imminent. Arrivé au PSG à l’été 2012, l’international italien s’envole pour le Qatar et va s’engager en faveur d’Al Arabi. Un départ de plus acté par le club de la capitale, qui s’apprête à empocher environ 40M€. Le mercato a donc été très actif, et l’heure est désormais au bilan.

Le PSG est en passe de boucler une nouvelle opération. Comme attendu depuis plusieurs semaines, Marco Verratti va quitter la capitale et rejoindre le club qatari d’Al Arabi. C’est une page qui se tourne alors que l’international italien était arrivé au côté de Zlatan Ibrahimovic dans l’anonymat total à l’été 2012. Désormais, l’heure est au bilan.

Douze joueurs recrutés

Nouvelle ère au PSG, avec pas moins de douze renforts bouclés durant le mercato. Ainsi, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Kang-In Lee, Xavi Simons (prêté dans la foulée à Leipzig), Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour et Arnau Tenas ont rejoint les rangs parisiens durant l’été.



Le Real Madrid devance le PSG sur le mercato… et exulte ! https://t.co/0lmcbmi409 pic.twitter.com/aQEey1WtWk — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Grosse vague de départs au PSG

Dans le sens des départs, le PSG est aussi parvenu à faire parler de lui cette année. De nombreux indésirables ont trouvé preneur sur le mercato. C’est notamment le cas d’Abdou Diallo, El Chadaille Bistshiabu, Mauro Icardi, Gini Wijnaldum, Leandro Paredes, Renato Sanches, Juan Bernat, Ismael Gharbi, Colin Dagba ou encore Neymar, alors que Lionel Messi et Sergio Ramos sont partis dès la fin de la saison dernière. Marco Verratti va donc s’ajouter à la liste, et ce même si le PSG ne pourra pas bouger pour dénicher un nouveau milieu et remplacer l’Italien. De leur côté, Keylor Navas, Layvin Kurzawa ou encore Julian Draxler, annoncés sur le départ au début de l’été, sont finalement restés au PSG.



Alors selon vous, le PSG a-t-il réussi son mercato ? À vos votes !