Ejecté par l’OM, il passe aux aveux

Jacques-Henri Eyraud, depuis son éviction de son poste de président en février 2021, continuait de travailler aux côtés de Frank McCourt. Néanmoins, ce n’est désormais plus le cas. L’occasion pour Eyraud de rédiger une lettre ouverte sur LinkedIn afin de remercier l’OM et son propriétaire américain.

En 2016, Jacques-Henri Eyraud débarquait à l’OM avec Frank McCourt et annonçait lancer le Champions Project afin de concurrencer le PSG, mais aussi d’être régulièrement en Coupe d’Europe. L’ex-président de l’OM, poste qu’il n’occupe plus depuis son éviction en février 2021, a connu quelques moments difficiles à Marseille.

«Ces 7 années ont été exceptionnelles en intensité, en découvertes, en apprentissage, en rencontres»

Néanmoins, par le biais d’une lettre ouverte sur LinkedIn , Jacques-Henri Eyraud a fait un point sur son départ et son aventure à Marseille alors qu’il ne travaille plus du tout à présent aux côtés de Frank McCourt, le propriétaire de l’OM.



« A tous ceux qui m’ont permis de vivre une aventure exceptionnelle au sein de McCourt Global et de l’OM, je voulais vous dire au revoir. Il est temps pour moi de tourner une page. Et quelle page ! Ces 7 années ont été exceptionnelles en intensité, en découvertes, en apprentissage, en rencontres. Je voulais commencer en remerciant Frank McCourt. De notre première discussion à aujourd’hui, j’ai découvert un entrepreneur rare dont les valeurs positives sont très fortement ancrées et guident son action au quotidien. Je n’oublierai jamais sa confiance, sa fidélité, son engagement de tous les instants au service de l’OM et des causes dont il est l’ambassadeur engagé, à commencer par une technologie numérique au service de la société ».

«Frank est un missionnaire comme on en rencontre peu dans le monde des affaires»