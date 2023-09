Il revient à Paris et prépare sa vengeance contre le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Barré par la concurrence de Keylor Navas puis de Gianluigi Donnarumma, Marcin Bulka n'aura jamais réellement eu sa chance au PSG. Mais alors qu'il est désormais titulaire à l'OGC Nice, le portier niçois va retrouver le Parc des Princes ce mardi soir où il espère prouver aux Parisiens ce qu'ils ont raté.

Arrivé libre en 2019 en provenance de Chelsea, Marcin Bulka débarquait avec le statut de grand espoir au poste de gardien de but. Mais entre la concurrence de Keylor Navas, puis celle de Gianluigi Donnarumma, et une erreur fatale contre le RC Lens (0-1) alors que Thomas Tuchel lui avait donné sa chance, le jeune Polonais ne s'est jamais imposé au PSG, qu'il a quitté pour rejoindre l'OGC Nice d'abord en prêt, puis de façon définitive en 2022, pour environ 2M€. Au total, il aura disputé seulement deux rencontres avec le club de la capitale.

Bulka revient à Paris avec ambition

D'abord doublure de Kasper Schmeichel, Marcin Bulka est désormais titulaire indiscutable à l'OGC Nice où il réalise un bon début de saison. D'ailleurs, il sera bien dans les buts des Aiglons ce vendredi soir au Parc des Princes pour le choc contre le PSG. Nul doute que celui qui s'est imposé comme le numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens de but de la sélection polonaise derrière Wojciech Szczesny et Bartlomiej Dragowski, aura envie de briller afin de faire regretter au PSG de ne pas lui avoir fait plus confiance. En tout cas, Florent Ghisolfi est ravi de pouvoir compter sur Marcin Bulka.

Ghisolfi très satisfait de Bulka