Mercato : Le vestiaire de l’OL vide son sac après le départ de Laurent Blanc

L’OL retrouve la Ligue 1 ce dimanche contre Le Havre, sans Laurent Blanc sur le banc, ce dernier ayant été démis de ses fonctions en début de semaine. La trêve internationale a été particulièrement animée à Lyon, en attendant la nomination de Fabio Grosso. Présent en conférence de presse ce vendredi, le capitaine Alexandre Lacazette a évoqué cette situation particulière.

L’Olympique Lyonnais sort d’une semaine particulièrement agitée. Alors qu’Alexandre Lacazette et ses partenaires retrouvent la Ligue 1 dimanche avec la réception du Havre, Laurent Blanc ne sera pas sur le banc, ce dernier ayant été démis de ses fonctions lundi. Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson assurent l’intérim en attendant la nomination du nouvel entraîneur qui devrait se nommer Fabio Grosso. Présent en conférence de presse ce vendredi, Alexandre Lacazette s’est prononcé sur la situation délicate que traverse le club et ces derniers jours mouvementés.

« On lit ce qu’il y a sur les réseaux, dans la presse, on en discute… »

« C'était long, mais je pense qu'elle est arrivée au meilleur moment », a répondu le capitaine de l’OL au sujet de la trêve internationale qui s’achève. « Ça a permis aux joueurs partis de retrouver le sourire. On sait qu'à tout moment le coach peut être remplacé. On lit ce qu’il y a sur les réseaux, dans la presse, on en discute… Mais apparemment, vous êtes mieux informés que nous », a enchaîné Lacazette, relayé par Radio Scoop et RMC .

« On sait qu'on est sur un nouveau cycle »