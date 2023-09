Le successeur de Laurent Blanc arrive, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Laurent Blanc a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’OL, c’est Fabio Grosso qui va le remplacer. Un temps annoncé à Lyon, Gennaro Gattuso ne viendra pas. Et pour Daniel Riolo c’est une excellente nouvelle. Le choix de nommer le technicien italien est totalement validé.

Après un début de saison catastrophique, l'OL a décidé de se séparer de Laurent Blanc, nommé il y a moins d'un an. Pour le remplacer, les Gones ont finalement opté pour Fabio Grosso après avoir étudié différentes pistes. Un choix qui convient à Daniel Riolo.

C'est bouclé, l'OL tient son nouvel entraîneur https://t.co/w3pz2Hv0RH pic.twitter.com/RqR3tkiXRX — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Grosso à l'OL, Riolo valide

« Grosso, il veut venir. Il a dit oui, et il coche toutes les cases de ce que le club a envie. Il y a de très grandes chances que ce soit lui. Il n’a pas une expérience de dingue, mais il me semble avoir les idées plus claires que Gattuso sur le jeu qu’il veut faire pratiquer à son équipe », explique le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«Avec un entraîneur différent, ce sera mieux»