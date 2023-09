Transferts : Un message fort de Luis Enrique au PSG ?

Thomas Bourseau

Arrivé au PSG le 5 juillet dernier, du moins officiellement, Luis Enrique a témoigné d’un énorme remodelage d’effectif de la part du Paris Saint-Germain. Et la concurrence notamment dans le secteur offensif est très bien reçue par l’entraîneur qui a fait passer un message à ses dirigeants.

Luis Enrique n’aura pas patienté longtemps avant de retrouver un poste. Il n’aura fallu qu’une moitié de saison après le Mondial au Qatar à l’automne dernier pour que l’ancien sélectionneur de l’Espagne trouve un point de chute. Déterminé à dénicher un successeur à Christophe Galtier, le PSG a misé sur Enrique.

Luis Enrique salue le travail du PSG

Et cet été, le comité de direction du Paris Saint-Germain s’est montré relativement actif sur le marché des transferts en bouclant onze recrues dont une douzième en la personne de Xavi Simons qui est reparti en prêt à Leipzig dans la foulée.

«En tant qu’entraineur, c’est une joie»