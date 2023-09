Verratti : Thierry Henry valide cette décision du PSG

Benjamin Labrousse

Transféré ce mercredi à Al-Arabi contre 45M€, Marco Verratti est présent au Parc des Princes ce vendredi soir afin de pouvoir faire ses adieux aux supporters du PSG. Après onze années passées au sein du club parisien, le milieu de terrain méritait un hommage digne de ce nom selon Thierry Henry, qui a apprécié le passage du joueur à Paris.

Une page se tourne au PSG. Second joueur le plus capé de l’histoire du club parisien, Marco Verratti s’est engagé ce mercredi au Qatar, où il portera les couleurs d’Al-Arabi. L’entraîneur parisien Luis Enrique ne semblait pas compter sur l’Italien, qui va connaître seulement le troisième club de sa carrière après Pescara et le PSG.

Verratti fait ses adieux au PSG ce vendredi

Présent à Doha afin de finaliser son contrat ces derniers jours, Marco Verratti est de retour à Paris. Ce vendredi soir, l’Italien a l’occasion de faire ses adieux aux supporters parisiens au Parc des Princes (avant la rencontre face à Nice), après onze ans de bons et loyaux services. Des adieux rendus possibles par le président Nasser Al-Khelaïfi, et validé par Thierry Henry.

« Il a quand même été plus que bon au PSG »