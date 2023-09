L'OM enflamme le mercato, l'entraineur exulte

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a frappé très fort sur le marché, offrant neuf joueurs au total à Marcelino. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, l'entraineur de l'OM a totalement validé le travail de son président, affirmant qu'il était satisfait de son effectif actuel.

Alors que Marcelino a remplacé Igor Tudor sur le banc de l'OM, Pablo Longoria s'est activé cet été pour le combler. En effet, le président marseillais a bouclé neuf transferts au total pour que son nouvel entraineur remplisse ses objectifs en cette saison 2023-2024.

Marcelino valide le recrutement de Longoria

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Marcelino a laissé clairement entendre qu'il était satisfait du recrutement estival de Pablo Longoria. En effet, le coach de l'OM a affirmé qu'il était comblé par son effectif.

«Je suis très content de l'effectif que j'ai à disposition»