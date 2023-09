Cette recrue annonce du lourd avec l'entraineur de l'OM

Benjamin Labrousse

Arrivé à l’OM cet été en provenance de l’Atlético Madrid, le latéral gauche Renan Lodi s’est rapidement intégré au sein de l’effectif de Marcelino. Titulaire indiscutable pour le moment, le joueur de 25 ans était présent en conférence de presse ce vendredi, et il a révélé qu'il s'entendait très bien avec l’entraîneur marseillais, qui pourra le faire progresser.

Cet été, l’OM a réalisé un mercato estival de folie. Figurant parmi les recrues estivales les plus marquantes du côté de Marseille, Renan Lodi s’est rapidement distingué. Titulaire lors de chaque rencontre disputée par le club phocéen en ce début de saison, le Brésilien semble d’ores et déjà épanoui sous ses nouvelles couleurs, et il possède également la totale confiance de l'entraîneur marseillais Marcelino.

Renan Lodi parfaitement intégré à l’OM

Alors que l’OM évoluait avec deux pistons l’an passé, la formation en 4-4-2 mise en place par Marcelino semble convenir à Renan Lodi. Habitué aux efforts, l’international auriverde a été façonné par Diego Simeone du côté de l’Atlético Madrid. Présent en conférence de presse ce vendredi avant d’affronter Toulouse ce dimanche (17h05), Renan Lodi a pu évoquer les différences de style entre « El Cholo » et son entraîneur actuel Marcelino.

«Un entraineur avec qui je vais énormément apprendre»