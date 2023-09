Mercato : L’entraîneur du PSG annonce une surprise ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé sur le départ tout au long du mercato estival, Keylor Navas est finalement resté au PSG dans un rôle de doublure de luxe, derrière Gianluigi Donnarumma. Mais Luis Enrique n'exclut pas la possibilité de faire jouer son gardien remplaçant dans les semaines à venir au PSG...

Après une première saison commune vécue en alternance, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas vivent désormais au sein d'une hiérarchie très claire au PSG. La saison passée, Christophe Galtier avait placé l'international italien en tant que numéro 1 indiscutable, et l'ancien joueur du Real Madrid se retrouve donc à jouer les doublures de luxe au Parc des Princes.

Transfert à 60M€, c’est la panique dans le vestiaire du PSG https://t.co/NvAKJCcdb9 pic.twitter.com/EpzIw4dghJ — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Navas est finalement resté au PSG

Il a donc logiquement été question d'un départ cet été pour Keylor Navas, mais aucune des pistes évoquées ne s'est concrétisée pour le gardien costaricien qui est donc resté au PSG, où évolue toujours dans l'ombre de Donnarumma. Toutefois, Luis Enrique va peut-être lui offrir du temps de jeu.

Un turn-over bientôt prévu ?