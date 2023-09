Mercato - PSG : Luis Enrique vit un rêve

Axel Cornic

Lors de son arrivée la saison dernière, Christophe Galtier avait clairement installé Gianluigi Donnarumma comme seul véritable titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain, écartant donc Keylor Navas. Arrivé pour le remplacer, Luis Enrique sera-t-il prêt à relancer les débats à ce poste, qui a toujours été l’un de gros chantiers du club parisien ?

En Italie comme en France, Gianlugi Donnarumma ne fait pas vraiment l’unanimité. Le gardien de but de 24 ans est très critique en ce moment et la presse de son pays s’interroge d’ailleurs sur son poste de titulaire, avec plusieurs candidats qui semblent pousser derrière lui. Suffisant pour remettre en doute son statut au PSG ?

Mercato : Le PSG le voulait, son grand retour se précise https://t.co/u9xExIbfp2 pic.twitter.com/0Riu4PIXQe — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Donnarumma remis en question

Car à ses côtés, on peut notamment retrouver un gardien d’expérience avec Keylor Navas et ses trois Ligues des Champions glanées avec le Real Madrid. S’il semble s’accommoder de cette situation, le Costaricien pourrait bien avoir de plus en plus de soutien au sein du PSG et donc totalement changer la donne.

« C'est une situation merveilleuse pour un entraîneur d'avoir trois ou quatre gardiens de très haut niveau »