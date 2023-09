Le RC Lens boucle un gros transfert, il craint le pire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dauphin du PSG en Ligue 1, le RC Lens a ainsi obtenu sa qualification pour la Ligue des champions. Cependant, les Sang-et-Or ont laissé filer leurs deux meilleurs joueurs à savoir Loïs Openda et Seko Fofana. Par conséquent, Jérôme Rothen ne cache pas son inquiétude pour la saison lensoise.

Deuxième de Ligue 1, le RC Lens est directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions où le club artésien affrontera Arsenal, le Séville FC et le PSV Eindhoven. Mais alors que l'on pouvait s'attendre à un mercato de folie pour renforcer l'effectif afin d'appréhender au mieux ce retour en C1, les Sang-et-Or ont perdu leurs deux meilleurs meilleurs joueurs à savoir Loïs Openda et Seko Fofana. Et bien qu'Elye Wahi et Andy Diouf soient arrivés pour les remplacer, cela ne rassure pas Jérôme Rothen.

«On s’aperçoit que Lens est affaibli»

« On s’aperçoit que Lens est affaibli. Quand tu perds tes 2 meilleurs joueurs, qui t’ont fait passer un cap et t’ont permis de jouer la Ligue des Champions, à savoir Openda et Fofana, dire que perdre c’est 2 joueurs là, ce n’est pas bien grave parce qu’il y a un collectif, c’est mentir aux supporters. J’ai l’impression qu’une fois qualifié en Ligue des Champions, on ne fait pas l’effort de garder un effectif pour être encore meilleur. Je ne dis pas que c’est facile, mais Lens s’est affaibli », assure l’ancien joueur du PSG au micro de RMC avant de poursuivre.

«On va encore renvoyer une mauvaise image du football français en Ligue des Champions»