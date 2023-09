Mercato : Rejeté par le PSG, il dit tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marcin Bulka a retrouvé le PSG vendredi soir au Parc des Princes, lui qui a appartenu au club de la capitale pendant trois saisons avant d'être transféré à l'OGC Nice. Et le nouveau gardien numéro 1 du club azuréen, malgré son expérience parisienne peu concluante, n'affiche aucun regret.

Arrivé libre au PSG à l'été 2019 après avoir été formé dans les rangs de Chelsea, Marcin Bulka n'a jamais véritablement au sa chance dans les rangs du club de la capitale. Barré par les présences de Keylor Navas, Sergio Rico puis Gianluigi Donnarumma, le portier polonais a surtout enchainé les périodes de prêt lorsqu'il appartenait au PSG : Cartagena, Châteauroux et enfin l'OGC Nice, où il a finalement été définitivement transféré en 2022 pour 2M€.

La grande annonce du clan Neymar après son départ du PSG https://t.co/sZUQ1Xx7GU pic.twitter.com/shaTfmdVmU — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

« Un club qui m'a fait grandir »

Dans un entretien accordé à RMC Sport , Marcin Bulka se remémore son passage au PSG et même s'il n'a pas été conservé, il n'affiche aucun regret sur cette expérience : « Je garde de très bons souvenirs. J'étais jeune, j'avais 19 ans. C'est un très bon club qui m'a fait grandir. J'étais entouré des meilleurs joueurs du monde. J'ai beaucoup appris. Des regrets ? Pas du tout. Je n'ai que de beaux souvenirs à Paris. Ce club m'a fait grandir. Je l'en remercie », confie le gardien polonais de l'OGC Nice, âgé de 23 ans.

« Je ne pense pas avoir gâché ma chance »