C'est terminé, cet ancien du PSG va faire son retour

Jean de Teyssière

Son retour en Ligue 1 est dans l'air depuis maintenant plusieurs jours et c'est désormais quasiment officiel : Salvatore Sirigu, l'ancien gardien du PSG, va s'engager avec l'OGC Nice pour une année. Six ans après son départ de France, le gardien italien était libre de tout contrat et à l'essai dans le club azuréen depuis une semaine.

Salvatore Sirigu était sans club depuis le 1er juillet dernier. Six mois après une rupture du tendon d'Achille en mars 2023 avec la Fiorentina, club avec lequel il n'a disputé que deux matchs l'an dernier, l'ancien gardien du PSG va retrouver la Ligue 1 six ans après son départ.

Sirigu à l'essai à Nice

Libre de tout contrat, Salvatore Sirigu avait rejoint l'OGC Nice il y a une semaine pour y effectuer une période d'essai. Après sa blessure et en raison de son âge avancé (36 ans), le portier italien était scruté par le club niçois. « (Salvatore) Sirigu est un grand gardien. Il s’entraîne avec nous depuis une semaine. La décision sera prise dans les prochains jours. Il sort d’une grosse blessure (rupture du tendon d’Achille la saison dernière). Au début de la semaine prochaine, on prendra une décision. Salvatore peut être une grande valeur ajoutée pour le club. Il a la connaissance de la Ligue 1. On évalue l’état physique, pas le joueur actuellement » avait alors affirmé Francesco Farioli, le technicien de l'OGC Nice dans des propos relayés par France Bleu . Et le verdict est tombé ce vendredi.

Mercato : L’entraîneur du PSG annonce une surprise ? https://t.co/sASHMYo2cq pic.twitter.com/Zb3TW0QOGG — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Sirigu signe un an à Nice