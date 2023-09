Laurent Blanc s’en va, la réaction inattendue du vestiaire de l’OL

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence pour la première, et probablement la dernière fois, avec l'OL, Jean-François Vulliez, qui assure l'intérim en attendant la nomination de Fabio Grosso, n'a pas eu l'air particulièrement perturbé par le départ de Laurent Blanc, démis de ses fonctions en début de semaine.

Depuis le début de la semaine, Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur de l'OL. L'ancien sélectionneur a été démis de ses fonctions après un début de saison catastrophique. En attendant l'arrivée de Fabio Grosso, Jean-François Vulliez assure l'intérim, et s'est donc présenté en conférence de presse ce vendredi. Et visiblement, le départ de Laurent Blanc n'a pas eu l'air d'avoir un gros impact.

«La semaine a été facile à entrainer»

« Je connaissais les forces et fragilités de cette équipe, on en parlait souvent avec Laurent Blanc. J'ai pu prendre de l'expérience. On a étudié comment retrouver un équilibre (...) Le but de la semaine était de travailler sur la confiance, leur dire que certains sont des champions et ont gagné des titres. Il y a de l'expérience et de la jeunesse. La semaine a été facile à entrainer. Tout est dans la tête », assure-t-il devant les médias.

«J'ai senti une adhésion dans l'intensité des séances»