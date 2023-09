Mercato : L’OM fait un pari, il annonce la couleur

Arnaud De Kanel

Dos au mur suite à l'annonce du départ d'Igor Tudor en fin de saison dernière, l'OM a pris son temps pour lui trouver un successeur. Après plusieurs échecs, notamment dans les dossiers Paulo Fonseca et Marcelo Gallardo, le club phocéen a opté pour Marcelino. Un membre régulier du centre s'est confié sur la méthode de l'Espagnol.

L'été a une nouvelle fois été mouvementé du côté de l'OM à cause de l'entraineur. L'an passé, c'est Jorge Samapoli qui avait décidé de claquer la porte à la suite d'un début de mercato qu'il jugeait raté et cette année, Igor Tudor a remis le couvert. Le Croate s'y est pris beaucoup plus tôt mais ce n'est pas pour autant que l'OM lui a trouvé un successeur plus rapidement. Suite à plusieurs échecs, Marcelino a finalement décroché le rôle, arrivant ainsi avec sa méthode de travail et ses principes de jeu.

«Une précision suisse»

Dans son édition dominicale, La Provence nous en dit plus à ce sujet. Oubliez les exigences et la discipline presque militaire d'Igor Tudor et laissez place à une approche à la « précision suisse » de Marcelino comme le rapporte un membre du centre d'entrainement au quotidien régional.

Les fans de Valence en gardent de bons souvenirs