Mercato : Une promesse à l’OM pour une recrue ?

L’OM s’est particulièrement renforcé sur le marché des transferts cet été, mais a démarré son remodelage d’effectif avec Geoffrey Kondogbia comme le président Pablo Longoria l’a fait savoir au début du mercato. Blessé au genou, le milieu de terrain manque à l’OM, mais son sélectionneur a fait une promesse au sujet de son retour.

Geoffrey Kondogbia était parti pour être la clé de voûte du système de Marcelino à l’OM. Le technicien espagnol a débarqué à Marseille fin juin après une année sabbatique. Et très rapidement, un ancien joueur de Marcelino côtoyé au FC Valence a déposé ses valises à l’Olympique de Marseille : Geoffrey Kondogbia.

«Il veut marquer le coup»

Au moment de la présentation de l’international centrafricain en juillet dernier, le président Pablo Longoria tenait le discours suivant. « On voulait commencer la construction de l’effectif avec lui ». Un message clair pour la suite du mercato et concernant l’importance de Geoffrey Kondogbia dans l’animation de l’OM version Marcelino. Néanmoins, le milieu de terrain de 30 ans s’est blessé en août dernier au genou, en contractant une entorse, et son absence se fait sentir dans l’entrejeu marseillais. Pour autant, son sélectionneur Raoul Savoy affirme pour La Provence les bonnes intentions de Kondogbia. « Il veut marquer le coup. Même si les rencontres vont s’enchaîner, il va surmonter, en principe, ce genre de pépin très facilement. Il a une telle hygiène de vie… Il n’y aura pas de problème ».

«Vous verrez le vrai Geoffrey»