PSG : «Les vilains canards sont partis», il annonce du lourd

Lors du dernier mercato estival, le PSG a fait le ménage dans son effectif, se débarrassant notamment de Neymar et de Lionel Messi. Une opération dégraissage qui plait aux supporters parisiens. D'ailleurs, un membre des ultras d'Auteuil prédit un bel avenir au PSG grâce à ces départs.

Après sa saison 2022-2023 catastrophique, le PSG a décidé de révolutionner son effectif. En effet, Luis Campos a bouclé douze transferts au total dans le sens des arrivées. En parallèle, le conseiller football du PSG a finalisé de nombreux départs, et notamment ceux de Neymar (Al Hilal) et de Lionel Messi. Ce qui enchante les supporters du club rouge et bleu.

Le grand ménage du PSG plait à ses supporters

Selon un membre des ultras de la tribune d'Auteuil au Parc des Princes, la pluie de départs au PSG va faire le plus grand bien au club. En effet, il estime que les joueurs qui sont restés à Paris vont pouvoir se libérer cette saison.

«Ceux qui sont restés devraient être libérés»