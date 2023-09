Mercato : Il se lâche sur son départ du Real Madrid

Hugo Chirossel

Arrivé en 2013 en provenance de Malaga, Isco aura passé près de 10 ans au Real Madrid, qu’il a quitté l’année dernière. Après une expérience ratée au FC Séville, le milieu de terrain âgé de 31 ans revit sous les couleurs du Betis Séville cette saison. Il est récemment revenu sur son départ de la Casa Blanca et estime qu’il aurait peut-être dû partir plus tôt.

Ces derniers temps, le Real Madrid a vu plusieurs de ses joueurs historiques quitter le club. Avant Karim Benzema cet été, Casemiro avait quitté la Casa Blanca l’année dernière pour rejoindre Manchester United, tout comme Isco. Libre de tout contrat, l’international espagnol (38 sélections) avait signé au FC Séville, avec qui il a résilié son contrat seulement quelques mois plus tard. Isco a fini par rebondir cet été au Bétis Séville, où il s’est engagé jusqu’en juin 2024.

«Je pense que j'aurais pu jouer davantage»

Dans un entretien accordé à Kooora , Isco est revenu sur sa dizaine d’années passées au Real Madrid. « Je n'ai pas l'impression d'avoir été traité injustement ces dernières années, même si je pense que j'aurais pu jouer davantage. Le football est complexe et il faut savoir s'adapter à toutes les situations. Je me concentre sur ce que je peux faire pour changer les choses, plutôt que sur ce que les autres peuvent faire », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par AS .

«J'aurais peut-être dû partir plus tôt»