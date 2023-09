L'OM fait une annonce, la bombe est lâchée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel. Alors que la rumeur d'un départ de Marcelino grandissait ces dernières heures, l'OM a publié un communiqué afin de confirmer le départ du technicien seulement deux mois après son arrivée à Marseille où il remplaçait Igor Tudor.

C'était la tendance, c'est désormais officiel. En effet, depuis mardi, le départ de Marcelino alimente la chronique. Marqué et choqué par le comportement des Ultras marseillais qui se sont montrés menaçant à l'égard de la direction de l'OM, le technicien espagnol a décidé de partir. L'OM vient de l'officialiser par le biais d'un communiqué.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 20, 2023

L'OM confirme le départ de Marcelino...

« Dans la continuité du communiqué publié hier soir au sujet de l'équipe dirigeante, l'Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre dernier ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d’exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés », peut-on d'abord lire dans le communiqué qui confirme ensuite le départ de Marcelino et son staff.

... et dénonce «situation déplorable»