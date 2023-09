Une ultime requête de Marcelino avant son départ ?

Thomas Bourseau

Nommé entraîneur de l’OM par Pablo Longoria dans l’optique de succéder à Igor Tudor sur le banc de touche du club phocéen, Marcelino n’est déjà plus le coach du club phocéen. Alors que les médias ont annoncé son départ ce mercredi, il serait en discussions avec le comité de direction pour finaliser les modalités de son départ.

Décidément, les entraîneurs semblent avoir du mal à s’installer sur la durée à l’OM. Depuis André Villas-Boas qui était resté un an et neuf mois, chaque technicien qui a suivi est toujours resté moins longtemps. Jorge Sampaoli n’a fait qu’une année et quatre mois, lorsque Igor Tudor a tenu une saison avant de décider de partir.

Tudor a pris un an avant de partir, il aura fallu trois mois à Marcelino

Nommé entraîneur de l’OM le 23 juin dernier, Marcelino ne devrait pas le rester longtemps. Que ce soit L’Equipe , RMC Sport ou encore La Provence , tous s’accordent à dire que le tacticien espagnol a décidé de quitter l’OM. Son remplaçant, en tant qu’intérimaire, serait Jacques Abardonado, qui était jusqu’ici l’un des assistants de Marcelino.

Marcelino en pleines négociations avec l’OM pour boucler son départ