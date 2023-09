Le successeur de Marcelino arrive à l'OM, c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine crise, l'OM devrait connaître un remaniement massif. A commencer par le poste d'entraîneur. En effet, Marcelino aurait posé sa démission et devrait donc partir très rapidement. En attendant de trouver un nouveau coach, l'intérim pourrait être assuré par Jacques Abardonado, alors que Jean-Pierre Papin était pressenti jusque-là.

Rien ne va plus à l'OM qui s'offre une crise dont seuls les Marseillais ont le secret. En effet, lundi soir, à l'occasion d'une réunion entre les dirigeants marseillais et certains patrons de groupes des Ultras, le ton est très clairement monté, les fans olympiens se montrant même menaçant. Une situation qui aurait poussé Marcelino à partir.

La vérité dévoilée sur la crise à l’OM ? https://t.co/gPyePZpvmY pic.twitter.com/Ih7zoA8nd0 — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Marcelino va quitter l'OM

En effet, Marcelino aurait d'abord annoncé son départ de l'OM à ses joueurs mardi matin, avant de présenter sa démission à sa direction mardi soir selon les informations de AS , qui ajoute même que le communiqué devrait être publié très prochainement. Ainsi, l'Espagnol ne sera pas sur le banc marseillais jeudi pour le choc sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam.

L'intérim assuré par Abardonado ?