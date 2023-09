L’OM va lâcher une bombe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM traverse une crise inattendue, les prochaines heures s'annoncent plus que bouillantes. Plusieurs dirigeants marseillais, dont Pablo Longoria, se sont mis en retrait de leur fonction. Et c'est encore loin d'être terminé puisque Marcelino aurait présenté sa démission et le club préparerait déjà le communiqué.

C'est le feu à l'OM ! Avant d'enchaîner quatre rendez-vous cruciaux, à savoir l'Ajax Amsterdam et Brighton en Ligue Europa, et le PSG et l'AS Monaco en Ligue 1, le club phocéen s'est enlisé dans une profonde crise après une réunion plus qu'houleuse avec les supporters lundi soir.

La vérité dévoilée sur la crise à l’OM ? https://t.co/gPyePZpvmY pic.twitter.com/Ih7zoA8nd0 — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

L'OM prépare l'annonce du départ de Marcelino

Une situation qui pousse Marcelino à quitter l'OM seulement quelques mois après son arrivée. L'EQUIPE révélait que le technicien espagnol avait annoncé son départ à ses joueurs mardi matin, et selon les informations de AS , Marcelino a posé sa démission auprès de sa direction mardi soir. Le média espagnol précise même que le communiqué officiel est en cours de rédaction.

La direction se met en retrait !