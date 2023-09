Crise à l’OM : Marcelino se fait charger

Hugo Chirossel

Après la réunion houleuse qui s’est déroulée lundi soir entre des représentants des groupes de supporters et la direction de l'OM, l’avenir de Pablo Longoria comme de Marcelino interroge. Ce dernier aurait mal vécu les propos à l’encontre de son président lors de cette réunion, d'où sa volonté de s’en aller. Pour Eric Di Meco, cet épisode prouve qu’il n’a pas les qualités requises pour entraîner l’Olympique de Marseille.

Arrivé il y a un peu plus de deux mois à l’OM, Marcelino ne pensait sûrement pas se retrouver dans une telle situation. Déjà fragilisé par la pauvreté du jeu proposé par les Olympiens sous ses ordres et le mécontentement des supporters, le technicien espagnol pourrait déjà quitter le club. Comme indiqué par L’Équipe et RMC Sport, Marcelino a été choqué par les propos tenus à l’encontre de Pablo Longoria lundi, lors d’une réunion entre la direction de l’OM et des représentants des groupes de supporters.

L'entraîneur de l'OM annonce son départ, la vérité est dévoilée https://t.co/6f4N30W6Jr pic.twitter.com/1JFjJ7HF0U — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

«Tu ne peux pas être l'entraîneur de l'OM !»

Sur les antennes de RMC , Eric Di Meco a donné son avis sur cette situation. D’après l’ancien joueur de l’OM, Marcelino ne peut désormais plus être l’entraîneur du club : « Si tu pars en courant au premier coup de vent, même s'il est très fort et inattendu, tu ne peux pas être l'entraîneur de l'OM ! On nous expliquait qu'il y avait un délit de sale gueule avec Marcelino, qui est trop mou sur le banc. Eh bien dis-moi, cela confirme ce que l'on pense de toi depuis le début quand on te regarde sur le bord du terrain . »

«Comment il peut être entraîneur de l’OM même si Longoria reste ?»