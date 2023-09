Une fake news est dénoncée sur l’entraîneur de l’OM

Pierrick Levallet

Rien ne va plus à l'OM. Troisième de Ligue 1 et invaincu en championnat, le club phocéen traverse sa première crise. Une réunion s'est tenue entre les supporters marseillais et la direction olympienne, au cours de laquelle la tête de Pablo Longoria aurait été réclamée. Dans ce contexte délicat, Marcelino aurait annoncé sa démission à ses joueurs. Mais en réalité, il n'en serait rien.

Pourtant troisième de Ligue 1, l’OM traverse déjà sa première crise de la saison. Le jeu proposé par le club phocéen ne plaît pas du tout aux supporters marseillais, qui l’ont bien fait savoir après le match nul contre Toulouse (0-0). Au lendemain de la partie, une réunion a été organisée entre les Ultras du club et la direction de l’OM, et l’ambiance aurait été plutôt tendue. Pablo Longoria aurait notamment été menacé de mort par les supporters.

C'est la crise à l'OM

Ce contexte délicat semblerait d’ailleurs avoir eu raison de Marcelino. Arrivé cet été pour remplacer Igor Tudor, l’entraîneur espagnol aurait annoncé son départ à ses joueurs selon L’Equipe . Mais en réalité, l’Asturien ne compterait pas vraiment céder sa place sur le banc de l’OM.

Marcelino ne va pas céder sa place