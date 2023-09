Coup de tonnerre à l’OM, le verdict est imminent

Thomas Bourseau

Après seulement sept matchs officiels, Marcelino pourrait faire ses adieux à l’OM. Furieux des retombées de la réunion entre les supporters et les dirigeants de lundi, l’Espagnol aurait annoncé son départ à ses joueurs et déposé sa démission. La direction de l’OM discuterait encore avant de prendre une décision finale.

Marcelino pourrait n’avoir tenu que quelques semaines à Marseille. Nommé le 23 juin dernier, l’entraîneur espagnol n’a connu qu’une seule défaite sur le banc de touche de l’OM en match officiel le 12 août dernier face au Panathinaïkos lors des barrages pour la Ligue des champions (1-0).

Marcelino a annoncé son départ au vestiaire

Et c’est tout. Certes, l’OM n’a remporté qu’un de ses quatre derniers matchs en Ligue 1, mais le club phocéen pointe à la quatrième place du classement à deux points seulement du leader de l’AS Monaco. Pourtant déterminé à imposer son style sur la durée à l’OM, Marcelino aurait annoncé son départ ce mardi matin aux joueurs de l’OM selon L’Équipe . La cause ? Marcelino n’aurait pas apprécié les menaces faites par les supporters aux dirigeants lundi soir lors de la réunion.

L'entraîneur de l'OM a lâché une bombe aux joueurs ! https://t.co/dLzka1LZ8S pic.twitter.com/KLrQSorNo7 — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

L’OM n’a pas encore accepté la démission de Marcelino