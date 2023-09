C’est déjà terminé pour l’entraîneur de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après seulement cinq journées de championnat, Marcelino est dans l'œil du cyclone. Le technicien espagnol peine à convaincre les supporters de l'OM en ce début de saison et s'attire les foudres de certains comme Marion Bartoli. Fan de l'OM, l'ancienne joueuse de tennis estime que la direction doit commencer à réfléchir à la suite.

Avant Marcelino, Igor Tudor et Jorge Sampaoli avaient apporté à Marseille un style de jeu offensif. Un plan de jeu, qui sur le plan comptable n'a pas toujours eu l'effet escompté, mais qui a eu le mérite d'enthousiasmer les supporters. Chose que les fans regrettent depuis l'arrivée de Marcelino. Arrivé cet été sur le banc de l'OM, le technicien peine à enflammer le Vélodrome, ce qui a le don d'agacer Marion Bartoli, présente sur l'antenne de RMC ce dimanche.

« L’OM est redevenu pénible à voir jouer »

« L’OM est redevenu pénible à voir jouer. On s’est régalé pendant trois ans, avec des fortunes diverses mais au moins il y avait du jeu. Mais là ce n’est pas possible, c’est irregardable. Il nous remet un 4-4-2 à plat des années 90. Il y a un espace entre les lignes qui est colossal. En plus il laisse des joueurs créateurs sur le banc comme Ounahi ou Harit. On s’embête à un degré qui est infini » a lâché l'ancienne joueuse de Wimbledon. Selon elle, l'OM doit commencer à penser à des solutions.

« Il faut que la direction se pose les bonnes questions »