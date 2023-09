Une bombe a retardement, Riolo prévient l’OM

Axel Cornic

Avec le départ d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille a recherché un nouvel attaquant lors du dernier mercato et c’est finalement Pierre-Emerick Aubameyang qui a débarqué. C’est un retour aux sources pour l’ancien de Ligue 1, qui n’affiche toutefois pas son meilleur niveau puisque son compteur est toujours bloqué à zéro en championnat.

Tout ne va pas pour le mieux à l’OM, en dépit d’une troisième place devant notamment le PSG et à deux points du leader, l’AS Monaco. La mayonnaise ne semble en effet pas prendre depuis l’arrivée du nouvel entraîneur Marcelino et certaines recrues estivales n’ont toujours pas montré leur véritable visage.

OM : Un cadre du vestiaire lâche un message sur l’entraineur https://t.co/3eL9spUS4H pic.twitter.com/deCwocl9XK — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Aubameyang n’a toujours pas marqué en Ligue 1

C’est le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a la lourde tâche de faire oublier Alexis Sanchez, le meilleur joueurs de la saison passée. Arrivé libre de Chelsea, l’attaquant de 34 ans n’a toujours pas marqué le moindre but en Ligue 1 et sa prestation face à Toulouse ce dimanche (0-0), lui a attiré de nouveau beaucoup de critiques.

« Tu n’es pas à l’abri des emmerdes avec un type comme ça »