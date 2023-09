Le RC Lens se lâche sur la révolution du mercato

Arnaud De Kanel

Le RC Lens a changé ses habitudes cet été. Avec les ventes records de Loïs Openda et de Seko Fofana, le club artésien a recruté en conséquences en sortant les gros sous. Cela peut en surprendre certains, mais pas Adrien Thomasson. Le polyvalent milieu de terrain comprend parfaitement la ligne directrice adoptée par les dirigeants lensois durant le mercato.

Les Sang et Or ont connu un été agité. Au sortir d'une saison historique, le RC Lens s'est séparé de ses deux meilleurs joueurs, à savoir Seko Fofana et Loïs Openda, qui ont respectivement rapporté 19M€ et 44M€. Cela ne réussit pas aux Lensois qui ont essuyé une nouvelle défaite samedi face à Metz (1-0). « Le bilan est insuffisant. Surtout ce soir (samedi). Il nous faut beaucoup d'humilité et de détermination. C'est un moment compliqué à vivre. Mais dans le foot, tout peut basculer très vite », soulignait notamment Adrien Thomasson. L'ancien strasbourgeois a également commenté le mercato estival du RC Lens.

«Je ne suis pas surpris par les investissements»

Les ventes de Seko Fofana et Loïs Openda ont permis au RC Lens d'entrer dans une nouvelle dimension. Les Sang et Or ont déboursé 30M€ pour s'attacher les services d'Elye Wahi, une somme encore jamais atteinte dans l'histoire d'un club qui n'avait jamais dépassé 15M€ dans le recrutement d'un joueur avant l'arrivée de l'attaquant des Espoirs. Une toute nouvelle manière de faire qui ne surprend pas Adrien Thomasson. « Je ne suis pas surpris par les investissements, même si je connais l'historique du club et sa façon de dépenser intelligemment son argent. Nous avons eu deux grosses ventes (Openda au RB Leipzig, 44 M€ hors bonus, et Fofana à Al-Nassr [ARS] pour un peu moins de 19 M€),et la qualification d'office en C1 donnait de nouvelles possibilités aux dirigeants », a-t-il déclaré pour L'Equipe . Il a d'ailleurs prolongé son contrat avec le RC Lens mais il n'a en aucun cas profité des nouveaux moyens du club dans les négociations, privilégiant avant tout l'aspect sportif.

«Le club a fait les efforts»