OM : Il fait une annonce rassurante pour Aubameyang

Thibault Morlain

Si Alexis Sanchez est parti cet été, l’OM est allé chercher une nouvelle star en attaque. Et c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui a rejoint le club phocéen, débarquant en provenance de Chelsea où il n’était plus forcément en odeur de sainteté. Compte tenu de son CV, Aubameyang a une grosse pression à l’OM. Et si le Gabonais est loin de son meilleur niveau en ce début de saison, Alain Giresse ne s’inquiète pas forcément…

Encore une fois, l’OM a réalisé un très gros marché des transferts cet été. Suite à l’arrivée de Marcelino, Pablo Longoria s’est démené pour offrir des nouveaux joueurs à son entraîneur. Les recrues se sont alors multipliées, notamment dans le secteur offensif. Et un gros nom a posé ses valises à l’OM : Pierre-Emerick Aubameyang. Clairement plus désiré à Chelsea, le Gabonais s’est engagé à Marseille, faisant là son retour en Ligue 1, lui qui est passé par Monaco, le LOSC et l’ASSE. Désormais, on attend qu’Aubameyang brille avec l’OM et enchaine les buts.

Il lâche un aveu surprenant sur son transfert à l’OM https://t.co/9ENjvTkdhS pic.twitter.com/yiZxBAfvFt — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

« Il va trouver ses marques »

Ancien sélectionneur du Gabon, Alain Giresse connait très bien Pierre-Emerick Aubameyang. Se confiant pour La Provence , il a alors évoqué le cas de l’attaquant de l’OM. Et si Aubameyang a eu un peu de mal depuis son arrivée, Giresse estime qu’avec le temps et la compréhension de ses coéquipiers, ça va aller beaucoup mieux : « Je vais regarder Pierre-Emerick. Je l’ai lancé en sélection avec le Gabon. J’ai un regard affectueux avec lui. Je le trouve comment ? Il va trouver ses marques. C’est un attaquant de profondeur, qui demande le ballon, qui donne des solutions. Il faut savoir jouer avec lui, combiner avec lui, savoir le trouver ».

« C’est intéressant »