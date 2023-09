Mercato : Riolo balance, «il a été maltraité à l’OM»

Thomas Bourseau

Entre Igor Tudor et Marcelino, les supporters de l’OM voient deux idéologies totalement différentes au sujet du style de jeu. Critiqué par moments la saison passée, Tudor a reçu le soutien de Daniel Riolo sur les ondes de RMC, qui évoque même le terme de maltraitance envers le technicien croate à Marseille.

Afin de rapidement tourner la page Jorge Sampaoli parti subitement à l’été 2022, Pablo Longoria avait confié les clés de l’effectif de l’OM à Igor Tudor. Néanmoins, et directement critiqué par les supporters dès ses débuts, le Croate n’aura effectué qu’une seule saison à l’Olympique de Marseille avant de prendre la décision de claquer la porte en juin dernier.

«On lui a fait de mauvais procès»

Igor Tudor a été remplacé par Marcelino qui prône un jeu bien différent du sien. L’éditorialiste Daniel Riolo n’a pas manqué de rappeler aux détracteurs de Tudor la saison passée que le Croate a été « maltraité » selon lui à l’OM. « Tudor a été maltraité à l’OM. Après, il n’était pas bien à Marseille et n’avait pas vraiment envie de rester, mais avec son exigence et sa mentalité, je pense que ça colle à l’OM cette exigence, je l’aurais bien vu une saison de plus. On lui a fait de mauvais procès, la gestion de fin de match contre Tottenham par exemple ».

Selon Riolo, Tudor n’était «pas bien»