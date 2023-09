L’OM change tout, le grand regret de Riolo

Axel Cornic

Depuis son arrivée à la présidence, Pablo Longoria a souvent tout changé d’une saison à une autre et il a d’ailleurs toujours assuré que cela ne le dérangeait pas. Pourtant, l’Olympique de Marseille semble clairement souffrir de ce manque de stabilité, notamment depuis le départ d’Igor Tudor et l’arrivée d’un nouvel entraîneur, en la personne de Marcelino.

La saison dernière Igor Tudor a été extrêmement critiqué et personne n’a oublié les sifflets de tout le Vélodrome, lors de son tout premier match avec l’OM. Il a toutefois mené l’équipe sur le podium de Ligue 1 avant de claquer la porte, en laissant Pablo Longoria lui chercher un remplaçant.

« Moi j'ai beaucoup aimé ce que l'OM du Tudor proposait »

Marcelino est ainsi arrivé, mais après cinq journées de Ligue 1 il ne fait pas vraiment l’unanimité… et certains regrettent déjà Tudor. « Je me souviens de l'année dernière où j'ai bataillé avec beaucoup de gens qui n'en pouvaient plus de Tudor » a expliqué Daniel Riolo, au micro de RMC Sport . « Mais au moins, ce qu'il proposait, son football total parfois un peu fou avec prise de risque, il y en a qui ont un souvenir limité, mais moi j'ai beaucoup aimé ce que l'OM proposait ».

« Je pensais Marcelino un peu plus souple, or il ne l'est pas »