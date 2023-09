Un coup de poker signé Luis Enrique au PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG a grandement recruté à l’intersaison. Ousmane Dembélé fait parti des nouvelles têtes parisiennes. Le virevoltant ailier peine à inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Pour autant, Luis Enrique croit en ses qualités de finisseur, au point de songer à le repositionner dans l’axe !

Ousmane Dembélé avait remplacé Neymar au FC Barcelone à l’été 2017 dans la foulée de son départ au PSG… et lui a une nouvelle succédé au Paris Saint-Germain à l’intersaison au moment de son transfert à Al-Hilal.

Ousmane Dembélé en attaquant axial, Luis Enrique y pense

Et alors qu’Ousmane Dembélé n’a pas brillé par sa finition depuis son arrivée au PSG à la mi-août, il semble que Luis Enrique soit prêt à faire un gros pari avec le champion du monde 2018. En effet, lors de son passage en conférence de presse lundi, l’entraîneur du PSG a évoqué un repositionnement d’Ousmane Dembélé… en attaquant de pointe !

«Les meilleurs joueurs comme lui peuvent jouer à n'importe pas quel poste»