Il a aidé l'OM pour ce transfert surprise

Amadou Diawara

Lors de l'été 2020, Michaël Cuisance a quitté le Bayern pour rejoindre l'OM sous la forme d'un prêt. Interrogé sur sa signature à Marseille, le milieu de terrain français a avoué qu'André Villas-Boas avait poussé pour son transfert, et qu'il avait mal vécu son départ au cours de la saison.

Pour emmagasiner du temps de jeu lors de la saison 2020-2021, Michaël Cuisance a migré vers Marseille pour s'engager en faveur de l'OM. En effet, le Bayern a prêté le milieu de terrain français au club phocéen pour une durée d'une saison.

La colère monte à l'OM, l'entraîneur prépare sa réponse https://t.co/j000dHOKfy pic.twitter.com/lfyt3BO2xx — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Villas-Boas a attiré Cuisance vers l'OM

Lors d'un entretien accordé à So Foot , Michaël Cuisance est revenu sur son transfert à l'OM. Et l'actuel pensionnaire du VfL Osnabrück a révélé qu'André Villas-Boas avait poussé pour l'attirer vers Marseille. Et malheureusement pour lui, le coach portugais n'a pas pu finir la saison avec le club phocéen.

«C’est lui qui a appuyé pour que je vienne à Marseille»