L’OM a déjà choisi son prochain transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très peu utilisé depuis le début de la saison, Azzedine Ounahi n'entre pas du tout dans les plans de Marcelino à l'OM. Et un départ du milieu offensif marocain semble déjà inéluctable en vue du prochain mercato hivernal, d'autant que le technicien marseillais a confirmé qu'il voyait son équipe-type sans lui.

En janvier dernier, l'OM n'avait pas hésité à débourser 8M€ pour recruter Azzedine Ounahi en provenance du SCO Angers, alors que le milieu offensif de 23 ans sortait d'une Coupe du Monde remarquable avec le Maroc. Problème pour Ouhani : l'OM a changé d'entraîneur durant l'été, et Marcelino semble beaucoup moins attiré par son profil que son prédécesseur, Igor Tudor, qui lui accordait un temps de jeu conséquent.

OM : Un cadre du vestiaire lâche un message sur l’entraineur https://t.co/3eL9spUS4H pic.twitter.com/deCwocl9XK — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Ounahi vers un départ en janvier ?

En effet, depuis le début de la saison, Azzedine Ounahi n'est apparu qu'à une seule reprise en Ligue 1 avec l'OM, et son nouvel entraîneur ne semble donc pas du tout compter sur lui pour des raisons de système, lui qui fait évoluer son équipe en 4-4-2. L'international marocain, qui n'a donc pas sa place dans ce schéma, est éperdument laissé sur la touche, et La Minute OM a même annoncé qu'un départ d’Ounahi pour cet hiver serait déjà envisagé dans les plans du joueur de l'OM et de son entourage.

« Je dois faire des choix »