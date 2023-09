Crise à l'OM, le clan Marcelino relance tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM est clairement un volcan qui ne reste jamais endormi très longtemps. Et il s'est réveillé ce mardi de façon fulgurante. En effet, Marcelino aurait annoncé à ses joueurs son intention de démissionner. Pablo Longoria aurait également l'intention de partir. Mais alors que la crise couve à Marseille, un proche de l'entraîneur espagnol assure qu'il n'a pas prévu de partir. Pour le moment.

Le début de saison de l'OM est loin de répondre aux attentes suscitées par le mercato estival durant lequel le club phocéen a chamboulé son effectif. Et pour cause, après l'élimination contre le Panathinaïkos dès le barrage de la Ligue des champions, les Marseillais ont enchaîné par plusieurs prestations décevantes en Ligue 1 bien que le bilan comptable n'ait rien d'alarmant puisque l'OM est actuellement troisième de Ligue 1 avec 9 points, soit seulement deux de retard sur l'AS Monaco leader. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant pour les supporters.

Menacé de mort, le boss de l’OM prend une décision radicale https://t.co/CtkPadsBBb pic.twitter.com/u6c8yW5tMX — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

C'est le feu à l'OM, Marcelino et Longoria sur le départ ?

En effet, lors d'une réunion lundi soir entre les Ultras marseillais et les dirigeants de l'OM, le ton serait largement monté. Au point que des menaces auraient été proférés par les fans. Au point que selon L'EQUIPE , Marcelino aurait annoncé à ses joueurs qu'il allait démissionner, seulement quelques semaines après son arrivée. Eurosport.es ajoute que Pablo Longoria pourrait également annoncer son départ dans les prochaines heures. L'OM est donc plongé dans une profonde crise alors qu'un énorme enchaînement se profile puisque le club phocéen s'apprête à défier l'Ajax Amsterdam, le PSG, Brighton et l'AS Monaco. Le tout avec un organigramme peut-être chamboulé.

«Il n'y a aucune raison de partir d'un point de vue sportif»