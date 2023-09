Crise à l’OM, le coup de tonnerre est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine crise, l'OM s'apprête à lancer sa saison européenne par un déplacement sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Et ce sera sans Marcelino. Comme attendu, le technicien espagnol a bien acté sa démission. Pancho Abardonado sera sur le banc marseillais jeudi soir.

Depuis mardi, tout s'enchaîne très vite à Marseille, plongé dans une profonde crise après une réunion plus que tendue entre les représentants de certains groupes d'Ultras et la direction de l'OM. Une situation qui aurait choqué en interne, au point que Marcelino ait pris la décision de partir.

C'est confirmé, Marcelino va quitter l'OM

Après avoir annoncé son départ à ses joueurs mardi matin, Marcelino était de passage à la Commanderie ce mercredi avec son staff et selon les informations de La Provence et de RMC Sport , son départ est désormais acté. Deux mois après son arrivée, le coach espagnol va quitter l'OM, tout comme son staff. Et Mohamed Toubache-Ter ajoute même que Javier Ribalta, directeur du football et bras droit de Pablo Longoria, va également partir.

Abardonado assurera l'intérim