OM : Le départ de Marcelino déjà annoncé ?

Thomas Bourseau

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que la position de Marcelino soit fragilisée à l’OM. Entre les résultats jugés insuffisants par les supporters et toute la situation délicate autour de Pablo Longoria depuis la réunion avec lesdits supporters, Marcelino aurait annoncé qu’il partirait si Longoria en faisant de même. Son entourage en a dit plus.

Sept rencontres officielles et puis s’en va ? Marcelino est seulement arrivé à l’OM le 23 juin dernier dans le cadre du remplacement d’Igor Tudor. Néanmoins, en raison de la désillusion au tour préliminaire de la Ligue des champions et le football poussif proposé par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, l’avenir de Marcelino est incertain à Marseille.

«Si Pablo part, je m’en vais également»

D’autant plus qu’il pourrait être lié à Pablo Longoria. Ami de longue date de Marcelino avec qui il avait déjà coopéré à Huelva et à Valence, le président de l’OM a misé sur son compatriote espagnol dès la fin de la saison dernière selon Le Parisien avant même l’irruption des rumeurs Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca. Dans la foulée de la réunion houleuse entre les supporters du club phocéen et la direction présidée par Pablo Longoria lundi soir, Marcelino aurait été choqué par les menaces verbales des groupes de supporters et notamment à l’encontre du patron de l’OM. Au point où Marcelino aurait tenu le discours suivant dans la journée de mardi. « Si Pablo part, je m’en vais également ».

Le clan Marcelino tempère ses propos