Tudor claque la porte, l'OM s'est déchiré pour son nouvel entraîneur

Hugo Chirossel

Alors que l’avenir de Marcelino interroge ces dernières heures, l’OM commencerait à avoir des doutes sur la pertinence de sa nomination au poste d’entraîneur. Pablo Longoria ne serait plus aussi certain qu’il soit l’homme de la situation. Les dirigeants marseillais avaient d’autres idées au moment de choisir le successeur d’Igor Tudor, notamment Javier Ribalta.

Après cinq rencontres de championnat disputées, Marcelino pourrait déjà quitter l’OM. Le technicien espagnol n’aurait pas apprécié les propos tenus à l’encontre de Pablo Longoria lundi soir, lors d’une réunion entre les représentants des différents groupes de supporters et la direction marseillaise. La tension est montée et le président de l’OM aurait été menacé et songerait lui aussi à quitter le club.

Coup de théâtre pour le boss de l’OM ? https://t.co/wQ6BZrl73n pic.twitter.com/rDRk47pC7Q — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Ribalta ne voulait pas de Marcelino

Une situation qui intervient après un nouveau grand chamboulement cet été à l’OM. Après le départ d’Igor Tudor, les dirigeants marseillais ont dû une nouvelle fois se lancer à la recherche d’un nouvel entraîneur. Si c’est finalement Marcelino qui a été nommé, il n’aurait pas fait l’unanimité en interne. Comme indiqué par L'Équipe , Javier Ribalta aurait émis des réserves sur Marcelino, notamment du fait de sa proximité avec Pablo Longoria. Le directeur sportif de l’OM aurait préféré un profil plus moderne, comme celui de Paulo Fonseca. D'après La Provence , même Longoria commencerait à douter de l'ancien entraîneur de Valence.

Fonseca a confirmé pour l’OM