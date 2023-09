OM : Le boss fait un terrible aveu en privé

Hugo Chirossel

Alors que son départ est annoncé ces dernières heures, Marcelino n’aurait en réalité pas l’intention de quitter l’OM, à moins que Pablo Longoria ne décide de s’en aller. Si les résultats sont plutôt satisfaisants sur le plan comptable, c’est le jeu proposé sous la houlette du technicien espagnol qui interpelle. Le président marseillais aurait même avoué s’être trompé au moment de choisir le successeur d’Igor Tudor.

S’il a été éliminé dès le troisième tour préliminaire de Ligue des champions, l’OM réalise tout de même un début de saison satisfaisant si l’on s’attarde sur ses résultats en championnat. Les Olympiens sont actuellement troisièmes au classement de la Ligue 1, à égalité avec l’OGC Nice et à deux points du premier, l’AS Monaco. Mais au-delà des résultats, c’est le jeu proposé par l’OM depuis l’arrivée de Marcelino qui inquiète et les points perdus sur les pelouses de Metz (2-2) et du FC Nantes (1-1), ainsi que le match nul dimanche dernier lors de la réception de Toulouse (0-0).

Une réunion houleuse entre les supporters et la direction

D’autant plus que l’on ne voit pas vraiment d’amélioration dans le jeu de l’OM après maintenant un mois de compétition. Les supporters marseillais ont fait comprendre leur mécontentement aux joueurs dimanche après la rencontre face à Toulouse, mais tout s’est accéléré lundi soir. Une réunion prévue de longue date a eu lieu entre les représentants des groupes de supporters et la direction de l’OM. Des propos menaçants envers Pablo Longoria auraient été tenus lors de cette réunion.

Longoria a des regrets avec Marcelino