Crise à l’OM : Le clan Marcelino vide son sac !

Marcelino semble être dans la tourmente à l’OM. Alors que les supporters réclament la démission du directoire, le technicien espagnol ne semble pas faire l’unanimité en coulisses. Néanmoins, il n’aurait jamais annoncé à son groupe voire à un seul unique joueur son intention de quitter l’OM en déposant sa démission. Son entourage met les choses au clair.

L’OM va entamer sa campagne européenne jeudi soir en Ligue Europa sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam dans un climat plus que simplement hostile. La faute aux résultats poussifs du club ces derniers temps et de la réunion organisée lundi soir entre les factions de supporters et les dirigeants de l’OM.

Une démission pour Marcelino ?

Les supporters auraient, en plus de réclamer la démission du président Pablo Longoria et de son directoire, tenus des propos virulents envers le patron de l’OM. Des mots qui auraient choqué Marcelino, au point d’annoncer son départ à ses joueurs ? C’est en effet l’information communiquée par L’Équipe mardi midi.

«Il n’a jamais convoqué le moindre joueur pour annoncer sa démission»