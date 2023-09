L’OM se sépare d’une star, ça vire au désastre

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant l'intersaison, Pablo Longoria a pris la décision de se séparer de Dimitri Payet à un an de la fin de son contrat. Le joueur français s'est envolé pour le Brésil, à Vasco de Gama. Pour Denis Balbir, le président de l'OM a commis une erreur en se séparant du vétéran tricolore. Sa créativité aurait pu être un atout pour la formation phocéenne selon lui.

Président de l'OM, Pablo Longoria n'a pas hésité à opérer des choix forts durant l'été. Le dirigeant espagnol s'est séparé de nombreux cadres comme Mattéo Guendouzi, Alexis Sanchez, mais aussi Dimitri Payet, qui espérait pourtant terminer sa carrière à l'OM.

Balbir déplore l'absence de Payet

Pour Denis Balbir, l'OM n'aurait pas dû se séparer de Payet, malgré son âge avancé . « Je veux bien qu’on nous dise que Payet est aujourd’hui mieux au Brésil car il n’avançait plus et mangeait des McDo mais qui peut se targuer d’amener la folie et les émotions qu’il offrait aux supporters ? Personne » a déclaré le journaliste.

« L’OM est devenu triste à regarder »