Coup de tonnerre, le boss de l'OM provoque un autre départ ?

Menacé de mort par les ultras de l'OM, Pablo Longoria aurait décidé de démissionner de son poste de président. Conscient de la situation, Marcelino aurait annoncé à certains joueurs qu'il comptait lui-aussi claquer la porte du club marseillais. En effet, le technicien de l'OM ne se verrait pas rester sur la Canebière sans Pablo Longoria.

Pour combler le vide laissé par Igor Tudor à l'OM, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Marcelino. En effet, le président marseillais a placé le technicien espagnol sur le banc marseillais à la fin de la dernière saison.

Menacé de mort, Longoria compte démissionner

Dès son arrivée à l'OM, Marcelino a mis en place un 4-4-2, sa formation préférentielle. Toutefois, les joueurs semblent avoir des difficultés à appliquer les consignes de leur nouvel entraineur. Malgré tout, l'OM reste invaincu en championnat. Et la seule défaite marseillaise de la saison, c'était lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions sur la pelouse du Panatinaïkos.

Si Longoria part, Marcelino va le suivre