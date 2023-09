Il balance une lourde accusation sur le boss de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Patron des South Winners, l'un des plus célèbres groupes de supporters de l'OM, Rachid Zeroual n'a pas mâché ses mots, ce lundi, au cours d'une réunion organisée à la Commanderie avec l'état-major marseillais. Il n'aurait pas hésité à dénoncer le copinage à l'OM, en évoquant notamment la nomination au poste d'entraîneur de Marcelino, un intime de Pablo Longoria.

La colère monte chez les supporters marseillais. La prestation monotone du groupe phocéen face à Toulouse ce dimanche (0-0) a irrité, un peu plus, les fans de l'OM, qui ont eu l'occasion d'exprimer leur colère face à Pablo Longoria ce lundi. En effet, une réunion, prévue de longue date, a eu lieu à la Commanderie entre les leaders d'associations et l'état-major de l'OM. Aucun sujet n'a été éludé, notamment les méthodes employées par Pablo Longoria depuis sa prise de contrôle en février 2021.

OM : Un cadre du vestiaire lâche un message sur l’entraineur https://t.co/3eL9spUS4H pic.twitter.com/deCwocl9XK — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Longoria épinglé par Zeroual

Patron des South Winners , Rachid Zeroual a été l'un des plus critiques. Selon les informations de L'Equipe, cette figure emblématique de Marseille aurait demandé des comptes à Pablo Longoria, coupable à ses yeux de provoquer une réelle instabilité au sein du club en voulant se séparer de nombreux cadres, mais aussi en changeant régulièrement d'entraîneur. La nomination de Marcelino a, d'ailleurs, été évoquée. Zeroual aurait dénoncé des pratiques de copinage. Pour rappel, Longoria et le technicien espagnol se connaissent depuis 2006 et s'apprécient. Mais le patron des South Winners ne s'est pas arrêté là puisqu'il aurait, aussi, évoqué des pratiques discutables au centre de formation où le club exclurait « des jeunes Marseillais au profit d'autres filière s ».

Sa démission est réclamée par les supporters